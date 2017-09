ÖFB-Präsident Windtner bestätigte Koller für Oktober-Spiele

Kollers Vertrag läuft mit Jahresende aus - © APA

Teamchef Marcel Koller wird Österreichs Fußball-Nationalteam definitiv bei den abschließenden zwei WM-Qualifikationsspielen gegen Serbien in Wien (6. Oktober) und in der Republik Moldau (9. Oktober) betreuen. Das bestätigte ÖFB-Präsident Leo Windtner in Gesprächen mit den Oberösterreichischen Nachrichten (ÖON) und der Kronenzeitung.