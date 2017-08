Teamchef Marcel Koller hat für die beiden so wichtigen Duelle auch einige Ausfälle zu beklagen. Neben den Langzeit-Verletzten Robert Almer, Andreas Lukse und Alessandro Schöpf fehlen auch Spielmacher Zlatko Junuzovic, der zu Hertha BSC Berlin gewechselte Valentino Lazaro oder Salzburgs Stefan Stangl im 23-Mann-Kader. Die Österreicher starten nächsten Montag in die Vorbereitung auf das Gastspiel in Cardiff. Das Spiel gegen Georgien steigt in Wien.

(APA)