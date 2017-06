ÖFB-Gegner Irland experimentierte bei 1:3-Test gegen Mexiko

Irland probte neues System - © APA (AFP)

Österreichs nächster WM-Qualifikationsgegner Irland hat am Donnerstag in East Rutherford (New Jersey) ein Testspiel gegen Mexiko mit 1:3 (0:2) verloren. Zehn Tage vor dem Kräftemessen mit der ÖFB-Auswahl waren die Iren aber noch nicht in Bestbesetzung angetreten. Die echte Generalprobe für das WM-Quali-Duell in Dublin steigt am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) ebendort gegen Uruguay.