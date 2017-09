ÖFB-Frauen rückten in Weltrangliste auf Platz 20 vor

Tolles Abschneiden bei der EM ließ Österreicherinnen vorrücken - © APA

In der aktuellen FIFA-Weltrangliste hat sich Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam nicht zuletzt dank des Abschneidens bei der EM in den Niederlanden um vier Plätze auf Rang 20 verbessert. Der Halbfinal-Einzug bei dem Turnier brachte dem Team von Chefcoach Dominik Thalhammer 73 Punkte ein, damit hält die ÖFB-Auswahl bei 1.819 Zählern. In der UEFA-Wertung belegt Österreich den elften Rang.