ÖFB-Elf vor EM-Aufstieg – Island “unangenehme” Hürde

Das Tor fürs Viertelfinale steht weit offen - © APA (AFP)

Der historische Erfolg ist zum Greifen nahe, das EM-Viertelfinale ruft: Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam muss allerdings noch eine Hürde nehmen, wobei am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) in Rotterdam gegen das schon ausgeschiedene Island ein Punkt fix zum Weiterkommen reicht. Zumindest das soll gelingen, auf Schützenhilfe von Frankreich will man sich im ÖFB-Lager nicht verlassen.