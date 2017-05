ÖFB-Cup-Finale entscheidet Österreichs Europacup-Starter

Nicht nur für Salzburg und Rapid ist das Cupfinale spannend - © APA

Im Finale des ÖFB-Fußball-Cups entscheiden sich die Startplätze der ÖFB-Vertreter für die Europacup-Saison 2017/18. Gewinnt Salzburg am Donnerstagabend in Klagenfurt (20.30 Uhr) das Double, steht der Liga-Vierte Altach zum zweiten Mal nach 2015 im internationalen Bewerb. Sollte der SK Rapid die Trophäe holen, steigen die Wiener hingegen als Cupsieger in der 3. Runde der Europa-League-Quali ein.