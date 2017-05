ÖEHV verlängerte mit Teamchef Bader um zwei Jahre

Bader führte das ÖEHV-Team zurück in die A-WM - © APA

Nach dem Ende April in Kiew geschafften Aufstieg in die A-WM hat der Österreichische Eishockeyverband nun den Vertrag mit Herren-Nationalteamchef Roger Bader verlängert. Der 52-Jährige erhielt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung und wird künftig auch als Direktor aller Nationalmannschaften die Leitung in der Abteilung Sport in der ÖEHV-Geschäftsstelle in Wien übernehmen.