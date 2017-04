ÖEHV-Team unterlag bei B-WM zum Auftakt Kasachstan 2:3

Österreich verlor am Ende knapp - © APA

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM der Division 1A in Kiew gestartet. Die ÖEHV-Auswahl holte am Samstag gegen den Aufstiegsfavoriten Kasachstan ein 0:2 auf, verlor aber noch mit 2:3. Am Montag (19.30 Uhr MEZ) geht es gegen Ungarn (5:3 gegen Gastgeber Ukraine) weiter.