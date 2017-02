ÖEHV-Team siegte bei Österreich Cup 2:1 gegen die Slowakei

Herburger sorgte für das Siegestor - © APA

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist am Donnerstag vor 1.023 Zuschauern in Graz mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung über die Slowakei in den Österreich Cup gestartet. Das entscheidende Tor für die Gastgeber erzielte Raphael Herburger in der 62. Minute. Zuvor hatte Norwegen zum Turnierauftakt gegen Frankreich mit 4:1 gewonnen.