ÖEHV-Team nach 3:1 gegen Ungarn wieder auf Kurs

Erst im Schlussdrittel machte das ÖEHV-Team den Sack zu - © APA

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM der Division 1A in Kiew das erste Schlüsselspiel gewonnen. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Montag Ungarn mit 3:1 (1:1,0:0,2:0) und ist damit weiter im Rennen um einen der zwei Aufstiegsplätze. Der nächste Gegner ist am Dienstag die Ukraine, die nach zwei Runden als einzige Mannschaft noch punktlos ist.