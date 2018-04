ÖEHV-Team gewann auch zweites Spiel in St. Petersburg

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite Spiel beim Alrosa-Cup in St. Petersburg gewonnen. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Freitag Norwegens U25 mit 3:1 (0:1,3:0,0:0). Damit geht es am Samstag im letzten Testspiel vor der A-WM ab 4. Mai in Dänemark gegen Russland B um den Turniersieg.

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader geriet im ersten Unterzahl-Spiel durch Jacob Noer in Rückstand (4.) und entschied im Mitteldrittel die Partie. Verteidiger Steven Strong brachte die Österreicher mit einem Doppelpack (23., 26./PP) in Führung, Patrick Spannring fixierte in der 37. Minute den Endstand.