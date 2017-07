ÖBV-Herren verloren Test in Bosnien-Herzegowina 52:70

Pöltl war Österreichs Topscorer - © APA (Hochmuth)

Österreichs Basketball-Herren haben eine Woche vor dem Start in die WM-Vorqualifikation 2019 die zweite Niederlage im vierten Testspiel hinnehmen müssen. Sie unterlagen am Mittwochabend in der altehrwürdigen Olympiahalle von Sarajevo der Auswahl von Bosnien-Herzegowina 52:70 (30:35). Jakob Pöltl (13) war Topscorer des ÖBV-Teams.