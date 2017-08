ÖBV-Herren mit Selbstvertrauen gegen Niederlande

Thomas Klepeisz, am Freitag 26 Jahre alt geworden, sieht in der Partie auch eine Standortbestimmung: “Wir werden besser als in Tirana spielen müssen.” Benedikt Danek geht von einer weiteren Leistungssteigerung der Mannschaft aus. “Wenn wir die athletischen Außenspieler der Niederländer kontrollieren, ist alles drinnen. Zwei Siege wären ein toller Start in die WM-Vorqualifikation”, betonte der Guard.

Österreich und die Niederlande sind bisher 21 Mal aufeinandergetroffen. Sechs rot-weiß-roten Siegen stehen 15 Niederlagen gegenüber. In der EM-Qualifikation im vergangenen Jahr gewann das ÖBV-Team in Leiden 75:72. Das Heimspiel in Schwechat ging 61:75 verloren.

Kapitän Thomas Schreiner begeht am Samstag sein zwölfjähriges Jubiläum in der Nationalmannschaft. Der Spanien-Legionär (wechselt zur neuen Saison nach fünf Jahren in Andorra zu ACB-Aufsteiger Burgos) hat am 5. August 2005 das erste A-Länderspiel bestritten. NBA-Center Jakob Pöltl streift zum zehnten Mal den Dress der ÖBV-Herren über. Nationalteam-Kollege Jozo Rados wird am Spieltag 24 Jahre jung.

(APA)