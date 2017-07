ÖBV-Herren gewannen gegen Georgien 87:77

Pöltl sorgte für 22 Punkte - © APA

Österreichs Basketball-Herren haben am Samstagnachmittag in Oberwart gegen Georgien den letzten Test vor dem Start in die WM-Vorqualifikation mit 87:77 gewonnen. Jakob Pöltl (22) und Rasid Mahalbasic (19) waren bei der Generalprobe die erfolgreichsten Scorer. Der erste heimische NBA-Spieler übertraf bereits in seinem achten Länderspiel die Marke von 100 erzielten Punkten.