ÖBB tragen künftig für Aufpreis Gepäck zum Zug

Nicht jeder tut sich mit Gepäck leicht - © APA (dpa)

Die ÖBB tragen Passagieren künftig das Gepäck zum oder auch in den Zug. Am Montag, 4. September, startet am Wiener Hauptbahnhof der Testbetrieb. Für sieben Euro transportieren Bahn-Mitarbeiter bis zu zwei Gepäckstücke mit jeweils maximal 25 Kilo – etwa vom Taxistandplatz oder auch der U-Bahn-Station zum Bahnsteig. Und wenn der Zug schon bereitsteht, auch in den Zug.