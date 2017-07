ÖBB starten im Herbst mit “Rail and Drive”

Für das neue Angebot werden Fahrzeuge an den Bahnhöfen stationiert. Die Kunden melden sich an, erhalten eine Kundenkarte und können mit dieser das am Bahnhof stationierte Auto öffnen und losfahren. Die Fahrzeuge können aber nicht an einem anderen Bahnhof abgegeben werden, sondern müssen an der selben Station zurückgebracht werden.

Das ÖBB-Angebot “Rail and Drive” soll den Bahnfahrern helfen, die “letzte Meile” zu organisieren, erläutert Matthä. Daher sei man nicht an Standorten aktiv, wo es ohnedies schon viele Autovermieter am Bahnhof gibt, sondern in Städten wie zum Beispiel Amstetten.

(APA)