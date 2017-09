Marrokaner attackierte ÖBB-Mitarbeiterin - © APA

Eine 53-jährige ÖBB-Mitarbeiterin ist am Donnerstag am Westbahnhof in Innsbruck in einem Waggon attackiert worden. Wie die Polizei berichtete, wollte die Frau gegen 16.30 Uhr den abgestellten Waggon kontrollieren, als sie ein 23-jähriger Marokkaner angriff. Die ÖBB-Mitarbeiterin konnte flüchten, wurde aber leicht verletzt.