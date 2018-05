ÖBB bauen Mobilfunk entlang der Bahnstrecken aus

Die ÖBB bauen gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern Handyempfang und WLAN entlang der Bahnstrecken aus. Rund 1.500 Kilometer werden bis Mitte 2019 mit 900 bis 1.000 Sendern optimiert, bei einem Drittel dieser Strecke ist dies bereits erfolgt. 100 Millionen Euro werden investiert, um die Mobilfunk-Netzabdeckung zu verbessern, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Wiener Hauptbahnhof.

“Mobilfunk in den Zug zu bekommen, ist die Champions League, ein Zug funktioniert wie ein faradayscher Käfig”, erklärte Marcus Grausam, CEO/CTO von A1. Auch Repeater, also Mobilfunkverstärker, die den Empfang verbessern, wurden und werden eingesetzt, sagte Grausam.

Jan Trionow, CEO von Drei, erklärte, dass der Ausbau von Bahnstrecke mit Mobilfunk und WLAN eine besondere Funknetzplanung erfordert, weil jedes Netz andere Frequenzen hat. Diese komplexen Dinge mussten untereinander abgestimmt werden, sagte Trionow. “Es ist normal geworden, dass man immer und überall Empfang hat, aber in Zügen ist das eine Ausnahme in Europa”, betonte Rüdiger Köster, CTO von T-Mobile. Österreich sei nun “ein Vorzeigeland der Mobilfunkversorgung im Zug”.

Da natürlich nicht jeder immer und überall erreichbar sein will, gibt es in den Fernverkehrszügen eigene Ruhezonen bzw. Abteile. Im Railjet informiert beispielsweise eine in grün gehaltene gut sichtbare Kennzeichnung am Eingangsbereich über den Eintritt in die Ruhezone.