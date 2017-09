ÖAMTC-Winterreifentest: Breites Mittelfeld, wenige Ausreißer

Die Reifen wurden in 18 sicherheits- und umweltrelevanten Kriterien untersucht, die Tests erfolgten bei Trockenheit und Nässe, auf Schnee und Eis, außerdem wurden Abrollgeräusch, Kraftstoffverbrauch und Verschleiß überprüft. In der Dimension 195/65 R15 T waren drei von 16 Testprodukten “sehr empfehlenswert”: Continental WinterContact TS 860, ESA-TECAR Super Grip 9 und Kleber Krisalp HP3.

Das einzige “bedingt empfehlenswert” ging aufgrund seiner Schwäche auf trockener Fahrbahn an den Semperit Master-Grip 2. Zwölf Modelle wurden als “empfehlenswert” beurteilt. “Zehn dieser Reifen zeigen in mindestens zwei Testkriterien Schwächen, häufig auf nasser Fahrbahn und auf Schnee”, sagte ÖAMTC-Reifenfachmann Friedrich Eppel.

Leichte Schwächen in jeweils nur einem Kriterium verhinderten bei zwei Modellen die Beurteilung “sehr empfehlenswert”: Beim “Dunlop Winter Response 2 treten sie laut Club auf trockener Straße auf, beim Goodyear UltraGrip 9 auf Schnee.

In der SUV-Dimension 215/65 R16 H war als einziges der Dunlop Winter Sport 4 “sehr empfehlenswert”. 14 Modelle dieser Kategorie wurden als “empfehlenswert” eingestuft. Am anderen Ende des Feldes landete der Nankang Snow SV-2, ein Modell aus Fernost. “Seine schwachen Griffeigenschaften sowohl auf nasser als auch auf schneebedeckter Fahrbahn machen diesen Reifen ‘nicht empfehlenswert’. Da nützt es dann auch nichts mehr, dass der Nankang im Kraftstoffverbrauch zu den besten Modellen im Test gehört”, meinte Eppel. Laut Hersteller ist in einigen Dimensionen bereits der Nachfolger Nankang Snow SV-3 erhältlich.

“Abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften sollten auch bei allradgetriebenen Fahrzeugen bei winterlichen Fahrbahnbedingungen immer gute Winterreifen verwendet werden”, sagte Eppel. “Bergauf kann der Allradantrieb Griffschwächen kaschieren, aber bergab gibt es dann im wahrsten Sinn des Wortes kein Halten mehr.”

(APA)