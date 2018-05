ÖAMTC testet 22 Kindersitze - einer fällt durch

Wer seine Kinder oft im Auto herumkutschiert, braucht unbedingt einen passenden Kindersitz. Der ÖAMTC hat in einem aktuellen Test 22 Kindersitze unter die Lupe genommen.

“Auch wenn es diesmal kein ‘Sehr gut’ gab, ist das Ergebnis mit 17 ‘Gut’ sehr erfreulich”, sagte ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Getestet wurden die 22 Modelle aller Gewichtsklassen in den Kategorien Sicherheit, Ergonomie und Bedienung sowie Schadstoffbelastung. “Jeder dieser Kindersitze kann ohne Bedenken gekauft werden – sucht man nach Schwächen, wird man am häufigsten im Bereich Ergonomie fündig. Speziell der Platzbedarf im Auto ist mitunter relativ hoch”, ergänzte Kerbl am Dienstag in einer Aussendung. Ob der Sitz gut ins eigene Fahrzeug passt, findet man am besten bei einer Kindersitzberatung heraus – dazu sollte man auch sein Kind mitnehmen.