ÖAMTC leistet 25.000 Panneneinsätze in Vorarlberg

Rund 25.000 Mal benötigten Autofahrer in Vorarlberg im Vorjahr die Unterstützung der ÖAMTC-Pannenfahrer. Gegenüber 2016 ist das ein Plus von rund sechs Prozent.

“Stärkster Monat 2017 war in Vorarlberg der Jänner mit rund 4.000 Einsätzen, gefolgt vom Dezember mit rund 2.400 Einsatzfahrten”, berichtet Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg. “Im Jänner gab es österreichweit im Vergleich zu durchschnittlichen Tagen zeitweise sogar die neunfache Anrufmenge.”

Die übrigen Einsätze verteilten sich in Vorarlberg relativ regelmäßig auf die weiteren Monate – ein Zeichen dafür, dass das Gesamtjahr vom Wetter her eher gemäßigt war. Der ÖAMTC-Abschleppdienst, der zum Einsatz kommt, wenn gar nichts mehr geht, ist 2017 österreichweit rund 238.500 Mal gebraucht worden, davon 12.500 Mal in Vorarlberg.