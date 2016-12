“Ö3-Weihnachtswunder”: 1,9 Millionen Euro Spenden lukriert

Knapp 1,9 Millionen Euro kamen für "Licht ins Dunkel" zusammen - © APA

120 Stunden nonstop hat Ö3 in den vergangenen fünf Tagen aus einem gläsernen Studio in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck gesendet. Gegen eine kleine – oder auch größere – Spende erfüllten die Moderatoren Musikwünsche. Am Samstag um 10.00 Uhr wurde Bilanz des sogenannten “Ö3-Weihnachtswunder 2016” gezogen: Knapp 1,9 Millionen Euro kamen für den “Licht ins Dunkel”-Soforthilfefonds zusammen.