Ö1 als Europäische Kulturmarke des Jahres 2017 nominiert

Auch Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter ist nominiert - © APA (AFP/Archiv)

Das wäre ein schönes Geschenk zum 50. Geburtstag: Der Radiosender Ö1 ist neben dem Guggenheim Museum Bilbao und der Hamburger Kampnagel Kulturfabrik als “Europäische Kulturmarke des Jahres 2017” nominiert. Als “Europäischer Kulturmanager des Jahres 2017” ist der österreichische Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter in der Auswahl. Die Preisgala findet am 9. November in Berlin statt.