Ö-Tour-Teilnehmer Kvasina lieferte positive Dopingtests ab

Kvasina hatte das Etappenrennen in Luxemburg Ende Mai gewonnen. Bei der Österreich-Rundfahrt fuhr der 35-Jährige, der sich erst vergangene Woche den kroatischen Meistertitel im Zeitfahren gesichert hatte, am Montag in Wien auf den 40. Tagesrang. Von seinem Team, für das auch der Gesamtdritte Markus Eibegger und Mitfavorit Riccardo Zoidl in die Pedale treten, gab es vorerst keine Stellungnahme.

Die zweite Etappe der Österreich-Rundfahrt führt am Dienstag ab 11.00 Uhr über insgesamt 199,6 km von Wien nach Pöggstall in Niederösterreich.

(APA)