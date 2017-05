Odyssee für Flüchtlinge und Retter auf See wegen G-7-Gipfel

Da Boote mit Flüchtlingen während des Gipfels der sieben großen Industriestaaten aus Sicherheitsgründen nicht in Sizilien anlegen durften, musste das Schiff bis nach Neapel fahren. Dort wurde es am Sonntag erwartet, wie eine Sprecherin der Hilfsorganisation sagte. Unter den Geretteten war auch ein nur eine Woche altes Baby. Es sei inakzeptabel, dass wegen des Treffens der Politiker das Leben so vieler Menschen gefährdet werde, heißt es in einer Mitteilung.

Auch ein Schiff der Hilfsorganisation MOAS musste mit rund 560 Menschen an Bord einen Umweg fahren. Das Schiff sei so voll wie selten gewesen, twitterte MOAS. Es sei in Crotone in Kalabrien gelandet – mit 34 Leichen an Bord, die bei einem Unglück vorige Woche aus dem Meer geborgen worden waren.

Italien hatte Sizilien für den G-7-Gipfel ausgewählt, um auf das Flüchtlingselend aufmerksam zu machen. Jedoch gab es bei dem Treffen nur minimalen Konsens in der Frage.

(APA/dpa)