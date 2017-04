Ochse verletzte Bauer aus Tirol schwer

Akute Lebensgefahr besteht nicht - © APA

Ein Ochse hat am Freitag in Wängle (Bezirk Reutte) einem 53 Jahre alten Bauern mit den Hinterbeinen ins Gesicht getreten. Dabei wurde der Landwirt schwer verletzt. Er wurde noch am Abend in der Klinik Innsbruck notoperiert. Bei den Verletzungen handle es sich um schwere Gesichtsschädelfrakturen, teilte die Tiroler Polizei mit. Akute Lebensgefahr bestehe aber nicht.