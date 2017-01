Obst- und Gartenfreunde starten ins neue Jahr

Sulz, Röthis. (mima) Mit der Generalversammlung des OGV Vorarlberg starteten die Gartenfreunde bereits mit einem Höhepunkt ins neue Vereinsjahr. Für 2017 sind dabei wieder zahlreiche Kurse und Veranstaltungen geplant.

Reichhaltiges Programm für 2017

Ziel ist es dabei auch in diesem Jahr wieder, allen Obst- und Gartenfreunden Wissen und Freude zu vermitteln. „Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit gelten immerhin als wichtige Bereiche einer guten Lebensqualität. Erholsamer Lebensraum soll im Mittelpunkt stehen“, so OGV Sulz Röthis Obmann Guntram Mündle. So stehen Aktivitäten wie etwa ein Rebenschnittkurs, die Pflege und der Schnitt von Rosen, eine Mostverkostung oder auch eine gemeinsame Gartenbegehung auf dem Programm des neuen Jahres.

Mitgliederzahlen deutlich gesteigert

Die beiden Vorderländer Gemeinden Röthis und Sulz haben im Obst-, Wein- und Gartenbau eine alte und reiche Tradition aufzuweisen. Im Dezember 1924 wurde dazu auch der Obstklub Sulz Röthis aus der Taufe gehoben und seit 1980 tritt der Verein unter dem heutigen Namen auf. Bei der Generalversammlung 2015 erfolgte ein Neustart mit einem neuen Vorstand und unter Obmann Guntram Mündle konnte der Mitgliederstand in der Zwischenzeit von damals 30 auf rund 120 gesteigert werden. „Das hundertste Mitglied konnten wir im Juni 2016 begrüßen und hoffen im Sommer 2017 die Marke von 150 zu erreichen“, gibt der Vereinsvorsitzende einen Wunsch für das Jahr 2017 bekannt.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Zum Start ins neue Jahr durfte aber auch der Blick zurück ins vergangene Jahr nicht fehlen und ein buntes und vielfältiges Gartenjahr konnte verabschiedet werden Rekordverdächtige 314 Teilnehmer besuchten im Jahr 2016 die verschiedensten Kurse (Baumschnittkurs, Rosenschnittkurs, Mostverkostung, Gartenbegehung, Vereinsausflug ins Bauernhausmuseum Wolfegg und Weinfest in Meersburg….). Auch Bürgermeister Karl Wutschitz bedankte sich bei der Generalversammlung auch im Namen der Gemeindevertretung besonders bei Obmann Guntram Mündle für den besonderen Einsatz für den Verein.