Obst- und Gartenbauverein beim Altacher Dorfmarkt

Altach. (mima) Der Obst- und Gartenbauverein Altach wird dabei auch in diesem Jahr wieder mit einem Info- und Bewirtungsstand am traditionellen Markt am Dorfplatz dabei sein.

Wie wird aus Maische Hochprozentiges

„Wir freuen uns ganz besonders, uns und unser Wirken einem breiten, naturverbundenen Publikum präsentieren zu können, denn an unserem Stand erwarten die Besucher einiges“, verspricht Obmann Herbert Wehinger. Die Gartenfreunde informieren an ihrem Stand über das umfangreiche Jahres-Kursprogramm, das übrigens auch Nichtmitgliedern offen steht und sogar kostenlos ist und erzählen mehr über die Geheimnisse des Schnapsbrennen. Werner Pirschner erklärt während des Schaubrennens am Markt wie aus einer Obstmaische Hochprozentiges aus der kupfernen Brennblase entsteht. Aber auch zu einer kleinen Pause zwischen dem Marktrundgang lädt der OGV Stand ein. Die Getränkekarte bietet dazu zahlreiche Köstlichkeiten und Eigenerzeugnisse.