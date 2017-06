“Obsession” mit Jude Law bei den Wiener Festwochen

Ein Hollywood-Star allein reicht nicht für einen Erfolg - © APA (AFP/Getty)

Wer will Jude Law im weit ausgeschnittenen Leiberl sehen? Wer will Jude Law ohne Leiberl sehen? Und wer will Jude Laws nackten Oberkörper im Schmieröl badend bewundern? Wer diese Fragen mit einem lauten “Ich!” beantwortet, ist in Ivo van Hoves Adaption von Viscontis “Obsession” in der Halle E im Museumsquartier richtig. Alle anderen erwartet bloß eine weitere enttäuschende Festwochen-Produktion.