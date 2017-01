Obmannwechsel beim RV Dornbirn

Dornbirn. (mima) Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Hotel Krone in Dornbirn konnte der Vereinsvorstand des RV Dornbirn zahlreiche Mitglieder, Ehrenmitglieder, Ehrengäste und Sponsoren begrüßen. Insgesamt zählt der Verein rund 230 Mitglieder, welche sich aufteilen auf die Sparten Mountainbike, Radball, Wanderfahren (Radtouristik).

Einer der ältesten Vereine Österreichs

Obmann Harald Ilg konnte in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr vor allem das 130 jährige Vereinsbestehen hervor heben. Damit zählt der RV Dornbirn zu einem der ältesten Sportvereine in ganz Österreich, was dann 2016 auch mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten gefeiert wurde. Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten zählt sicherlich auch der große Festabend in der Dornbirner Inatura. Zahlreiche Gäste waren von einem tollen Abend begeistert, welcher dann auch noch mit dem Weltrekord von Martin Lingg beim „Drehen mit Rad und Ball“ gekrönt wurde.

Neuer Obmann wurde gewählt

Ein Punkt auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung war dann aber auch die Neuwahl des Vorstandes. Dabei hat nun Martin Salzmann das Amt des Obmannes vom sehr verdienten Obmann Harald Ilg übernommen, der nun als Obmannstellvertreter und Fachwart für Mountainbike zur Verfügung stehen wird. Komplettiert wird der engere Vorstand durch den weiteren Obmannstellvertreter Gernot Fontain (Radball), Klaudia Drexel übernimmt das Amt als Kassierin und als neue Schriftführerin wurde Ruth Hagen bestellt. Als erste Handlung des neuen Vorstandes erfolgte gleich die Ehrungen der überaus erfolgreichen Sportler in der Sparte Mountainbike, Radball und Radtouristik.

Gesunde Finanzen beim Radverein

Ein weiterer Punkt der Jahreshauptversammlung auch ein Blick auf die Finanzen, wo der Vereinskassier trotz der Sonderanschaffung von zwei Hochrädern und der Durchführung des Festabends und Festivitäten im Jubiläumsjahr einen positiven Abschluss präsentieren. Zum Abschluss durfte dann auch ein kleiner Blick in die Zukunft nicht fehlen, wobei der neue Vereinsvorstand mit Freude auf die kommenden Aufgaben blickt.

Der Vorstand des RV Dornbirn

Obmann: Martin Salzmann

Obmannstellvertreter: Harald Ilg

Obmannstellvertreter: Gernot Fontain

Schriftführerin: Ruth Hagen

Kassierin: Klaudia Drexel

Fachwart Radball: Michael Eiler

Fachwart Radtouristik: Elmar Thurnher

Fachwart MTB: Harald Ilg