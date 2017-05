Oberwart stellte in BB-Finalserie gegen Kapfenberg auf 1:0

Die Oberwart Gunners sind am Samstag in der “best-of-seven”-Finalserie um den österreichischen Basketball-Meistertitel mit 1:0 in Führung gegangen. Der Titelverteidiger setzte sich vor eigenem Publikum gegen die bulls Kapfenberg mit 61:57 (26:33) durch, die nächste Partie steigt am Mittwoch wieder in Oberwart.

Das erste Viertel stand noch klar im Zeichen der Gäste – Kapfenberg ging mit einem 23:11-Vorsprung in die erste Viertelpause. Dann aber kämpften sich die Burgenländer langsam heran, gingen rund zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels erstmals in Führung und fuhren schließlich noch einen hart umkämpften Sieg ein. Damit gelang Oberwart zumindest eine kleine Revanche für die Cup-Finalniederlage gegen Kapfenberg im März vor Heim-Publikum. Für die Steirer wiederum setzte es die zweite Niederlage aus den jüngsten 17 Pflichtspielen, was im Kampf um den fünften Meistertitel und das erste Double der Clubgeschichte einen Rückschlag bedeutete. Oberwart-Center Benjamin Blazevic zeigte sich nach dem Comeback-Sieg im Sky-Interview begeistert. "Wir haben mit Herz und Willen gewonnen. Im zweiten Viertel haben wir in der Defense umgestellt, und dann hat Kapfenberg Probleme bekommen." Sein Coach Chris Chougaz ergänzte: "Es steht nur 1:0. Wir gehen ins nächste Spiel, als ob es das letzte wäre." Kapfenberg-Betreuer Michael Schrittwieser nahm die Auftakt-Niederlage nicht allzu tragisch. "Die Oberwarter waren in der Defensive sehr gut, deshalb haben sie verdient gewonnen. Wir waren vielleicht ein bisschen zu nervös und werden hoffentlich im nächsten Spiel vieles besser machen", erklärte der Coach. (APA)