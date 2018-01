Oberriet: Fischfarm soll zur Hanfplantage werden

In einem Teil der früheren Melander-Fischfarm in Oberriet (CH) will die Swiss Pharma Trade AG mehreren Medienberichte zufolge eine Hanfplantage einrichten.

Früher wurden in der Melander-Fischfarm nahe der Vorarlberger Grenze Fische geschlachtet und zu Fischprodukten verarbeitet. Die Farm wurde 2011 wegen umstrittener Schlachtmethoden geschlossen. Nun will dort die Swiss Pharma Trade AG sogenannten CBD-Hanf anbauen, vorzugsweise als Rohstoff für Medikamente, berichtet das St. Galler Tagblatt. CBD nicht berauschend und unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz.

Noch mehrere Hürden Die Einspruchsfrist zum Umnutzungsgesuch in Oberriet ist am 29. Dezember abgelaufen. Bei der Gemeinde Oberriet ist kein Einspruch eingegangen. Damit ist die Bewilligung aber noch nicht erteilt. Der Gemeinderat werde über das Gesuch erst noch befinden. Mitreden werde auch der Kanton, berichtet das “Tagblatt”.