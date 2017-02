Oberösterreicher lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Augenzeugin hatte gegen 8.45 Uhr bemerkt, wie ein offensichtlich alkoholisierter Mann mit seinem Pkw vom Parkplatz Übelbach auf der A9 Richtung Linz wegfahren wollte. Sie verständigte die Polizei, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Eine Streife der Autobahnpolizei Gleinalm sah das Fahrzeug kurz darauf. Als der Lenker aus dem OÖ-Bezirk Gmunden die Exekutive seinerseits bemerkte, verließ er über die Ausfahrt Übelbach die A9 und bog in Richtung der Ortschaft ab.

Die Beamten gaben ihm ein Anhaltezeichen, der 25-Jährige blieb stehen, fuhr aber dann sofort wieder los. Sogleich nahmen die Polizisten mit Folgetonhorn und Blaulicht die Verfolgung auf. Der Oberösterreicher raste durch Übelbach und Neuhof in Richtung Geistthal. Dabei beschädigte er drei Straßenleitpflöcke und eine Schneestange und kam mehrmals ins Schleudern. Schließlich verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Pkw und kam von der Straße ab.

Die Beamten holten ihn aus dem Wagen, dabei legte der Mann ein seltsames Verhalten an den Tag: Er warf sich sofort zum Schlafen auf den Boden, wie ein Polizist der APA sagte. Bis zum Eintreffen der Ambulanz sagte der Oberösterreicher kein Wort, erst im UKH Graz – nach einem Alkotest – wurde er gesprächiger. Führerschein hatte er keinen dabei – der war ihm am Samstag wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden. Das nur leicht beschädigte Auto wurde von seinen Eltern abgeholt. Der Mann wird angezeigt.

(APA)