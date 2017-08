Oberösterreicher beim Klettern tödlich verunglückt

Der Mann konnte nicht mehr reanimiert werden - © APA (Archiv/EXPA/Groder)

Ein 64-jähriger Oberösterreicher ist am Dienstag beim Klettern am Plombergstein in St. Gilgen (Flachgau) tödlich verunglückt. Ersten Informationen zufolge verlor der Mann aus Vöcklamarkt, der mit seiner Frau auf einer Route im dritten Schwierigkeitsgrad unterwegs war, den Halt. Er stürzte rund sechs Meter ins Seil und prallte gegen einen Felsvorsprung.