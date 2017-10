Oberösterreicher bei Forstarbeiten getötet

Der Mann kam bei Forstarbeiten ums Leben. - © AP

Ein 64-Jähriger, der bereits am Dienstag bei Forstarbeiten in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) tödlich verunglückt ist, wurde erst tags darauf am späteren Nachmittag von seinem Schwiegersohn gefunden. Der Senior lag leblos in einem Bachbett. Er dürfte erst von einem umstürzenden Baum getroffen und anschließend in den Bach gestürzt sein, teilte die Polizei mit.