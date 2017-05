Der Mann wurde in ein Spital gebracht - © APA (Archiv/dpa)

Ein 52-Jähriger ist Mittwochabend bei einer Explosion am Pool in seinem Garten in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mitteilte, wurde er durch die Druckwelle gegen eine Betonwand geschleudert und erlitt dabei einen Trümmerbruch am Arm.