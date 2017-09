Oberländer Ur-Spezialbier übertrifft die Erwartungen

Alte Brauverfahren, längere Reifezeiten und ausgesuchte Zutaten – die Brauerei Fohrenburger wollte mit dem “Oberländer” das Ur-Spezialbier neu beleben. Das traf offenbar den Geschmack der Vorarlberger, denn die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen.

Die Brauerei kann den Nachbestellungen derzeit nicht im gewünschten Umfang entsprechen. “Wir waren uns sicher für das neue Ur-Spezialbier viel Zuspruch zu bekommen. Die große Nachfrage hat aber selbst uns überrascht”, so Braumeister Andreas Rosa. Zwar wurde für die erste Abfüllung eine größere Menge eingebraut, da aber auch die Reife ein wichtiger geschmackgebender Faktor sit, kann der Nachschub erst in zwei bis drei Wochen abgefüllt werden. “Wir bitten die Kunden um etwas Geduld, sollte es in einzelnen Verkaufstellen zeitweise zu Engpässen kommen. Der zweite Sud befindet sich gerade in der Endphase der Kaltgärung und reift dann noch in Ruhe im Keller. Das benötigt ganz traditionell noch etwas Zeit.” (red)