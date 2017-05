Obama: Politik braucht Mut und Würde

Der Ex-Präsident verzichtete auf direkte Kritik an seinem Nachfolger Donald Trump, die US-Medien in der Rede Obamas erwartet hatten. Allerdings nahm er Bezug auf die nach ihm benannte Gesundheitsversorgung “Obamacare”, die Trump gerade zu demontieren versucht. Es habe Mut gebraucht, gegen viele und mächtige Widerstände diese Reform einzuführen, sagte der 55-Jährige. Er appelliere an den Kongress, bei der Gestaltung der Zukunft des US-Gesundheitssystems über Parteigrenzen hinweg zu sehen und vorsichtig vorzugehen.

Die Republikaner sind gegen eine staatlich angeordnete Krankenversicherungspflicht und gegen Milliarden-Subventionen in das Versicherungssystem. Die Demokraten argumentieren, dass durch Obamacare 20 Millionen zuvor unversicherte US-Bürger eine Gesundheitsversicherung erhalten haben. Die Reform habe tausende Menschenleben gerettet, weil es Versicherungen nicht länger erlaubt war, Versicherte mit Vorerkrankungen abzulehnen.

Obama nahm am Sonntagabend in Boston den Profile-in-Courage-Award entgegen, einem nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy benannten Preis für Zivilcourage. Den Preis verleiht die Kennedy-Bibliothek in Boston alljährlich. Obama ist erst der dritte Ex-Präsident nach George H.W. Bush und Gerald Ford, dem die Ehre zuteil wird – und der erste, der der demokratischen Partei angehört.

(APA/dpa)