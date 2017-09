O.J. Simpson rechnet für Montag mit Haftentlassung

O.J. Simpson seit neun Jahren im Gefängnis - © APA (Archiv/AFP)

Der wegen eines bewaffneten Überfalls verurteilte frühere US-Footballstar O.J. Simpson wird wahrscheinlich am kommenden Montag vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Der 70-Jährige sei überzeugt, dass er zum frühestmöglichen Zeitpunkt freikomme und werde immer aufgeregter, sagte sein Anwalt dem Sender KTNV-TV in Las Vegas. Simpson will demnach nach Florida ziehen und dort Golf spielen.