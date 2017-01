Vincent Kriechmayr war am Mittwoch schnellster Österreicher - © APA (Jäger)

Der US-Amerikaner Steven Nyman hat im ersten Training der alpinen Ski-Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag auf der Streif in Kitzbühel in 1:57,25 Minuten Bestzeit aufgestellt. Hinter Beat Feuz (SUI/0,37) und Johan Clarey (FRA/0,95) landeten mit Vincent Kriechmayr (0,96), Matthias Mayer (1,01) und Hannes Reichelt (1,08) drei Österreicher. Max Franz war nach 50 der 79 Teilnehmer 14.