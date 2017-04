NY Rangers mit Grabner im NHL-Play-off eine Runde weiter

Rangers boxten ihren ersten Play-off-Gegner aus dem Bewerb - © APA (AFP/GETTY)

Michael Grabner und die New York Rangers stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in der zweiten Play-off-Runde. Die Rangers gewannen am Samstag das Heimspiel gegen die Montreal Canadiens mit 3:1 und entschieden die “best of seven”-Serie mit 4:2 für sich. Im Conference Halbfinale geht es nun gegen die Ottawa Senators oder Boston Bruins.