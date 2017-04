NY Rangers in zweiter NHL-Play-off-Runde gegen Ottawa

Die Ottawa Senators gewannen bei den Boston Bruins mit 3:2 - © APA (AFP/Getty)

Die New York Rangers mit dem Villacher Michael Grabner bekommen es in der zweiten Runde des Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Ottawa Senators zu tun. Die Kanadier gewannen am Sonntag bei den Boston Bruins mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden die “best of seven”-Serie mit 4:2 für sich. Spiel eins des Conference-Halbfinales steigt am Donnerstag in Ottawa.