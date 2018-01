Nur zwei Punkte statt drei Zähler für die VEU Feldkirch

Erst als Verteidiger Steven Birnstill in der Overtime das 4:3-Siegtor gegen EC Kitzbühel gelang, war der Heimsieg von der VEU Feldkirch vor 1250 Fans Wirklichkeit.

VEU Feldkirch gewinnt das Heimspiel gegen Kitzbühel erst in der Verlängerung und macht “nur” zwei statt den erhofften drei Punkten. Tore für Feldkirch: Kevin Puschnik (36./58.), Patrick Breuss (57.), Steven Birnstill (61.). Kitzbühel führte 2:0 nach 33 Minuten. Mit zwei späten Toren rettete sich die Lampert-Truppe in die Nachspielzeit.

Die Feldkircher waren klar die spielbestimmende Mannschaft, vergaben aber sehr viele Chancen. Alleine im ersten Abschnitt feuerten die Montfortstädter 15 Schüsse auf das Tor der Adler ab, die aber allesamt eine sichere Beute vom KEC Keeper Kangaskorte wurden. Die Tiroler waren weitaus effektiver in ihrer Chancenauswertung. In der vierten Spielminute traf Sprukts zur Führung für die Gäste. Dabei wurde er sträflich im Slot vor Caffi alleine gelassen.

Im zweiten Abschnitt trafen beide Mannschaften in Überzahl. Zunächst erhöhte Wessner für die Gäste auf 2:0. Drei Minuten später konnten dann die Hausherren nach etlichen vergebenen Möglichkeiten zum ersten Mal jubeln. Kevin Puschnik erzielte auf Zuspiel von Birnstill den Anschlusstreffer. Ein weiterer Treffer des Feldkircher Stürmers wurde nicht gegeben, so ging es mit der knappen Führung für die Gäste zum zweiten Mal in die Pause.

Auch im dritten Drittel war Feldkirch die bessere Mannschaft, vergab aber Chancen fast im Minutentakt. In zwei Überzahlspielen der Hausherren hielt der Gästekeeper seine Mannschaft mit Glanzparaden schadlos. Aber auch Alex Caffi, der weit weniger Arbeit hatte war zur Stelle wenn er gebraucht wurde. So entschärfte er einen Alleingang der Adler und verhinderte so eine höhere Führung der Gäste. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst gelang den Feldkirchern durch Patrick Breuß der vielumjubelte Ausgleich. Der Jubel der Fans war kaum verstummt da schlug es wieder im Gehäuse der Hausherren ein. Lidström brachte die Adler wieder in Führung. Knapp eine Minute später stand es dann 3:3. Wieder traf Kevin Puschnik auf Zuspiel von Stanley und Birnstill zum Ausgleich. Dem Treffer war ein wahrer Sturmlauf der VEU Cracks vorausgegangen.