Ein Thema mit viel Für und Wider - © APA (dpa)

In Österreich werden von Experten regelmäßig niedrige Durchimpfungsraten kritisiert. Das reicht von den “Kinderimpfungen” bis zu den Pneumokokken für Senioren. Doch nur wenige Österreicher sind “harte” Impfgegner. Ein erheblicher Anteil der Menschen hat zumindest gewisse Bedenken. Das ließe sich durch mehr Aufklärung beeinflussen , hieß es am Montagnachmittag bei den “Impfgesprächen 2017” in Wien.