Nur ständige Aufsicht schützt Kinder vor Badeunfällen

Ertrinken ist die zweithäufigste tödliche Unfallursache bei Kindern. Am Dienstag hat das Österreichische Komitee für Unfallverhütung im Kindesalter “Große schützen Kleine” in einer Aussendung einmal mehr eindringlich vor den Gefahren des kühlen Nass für die Kleinsten gewarnt. “Ununterbrochene Aufsicht am und im Wasser” ist demnach unerlässlich.