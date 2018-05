Nur Sieger beim Fußball Spielefest

Am vergangenen Donnerstag fand auf der Sportanlage Haselstauden das beliebte Fußballturnier im Rahmen des Volkschul Spielefestes statt.

Dornbirn Dabei lädt das Schulsportreferat in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Fußballverband jährlich kurz vor Schulschluss alle Volksschulen ein mitzumachen. An drei Standorten in ganz Vorarlberg heißt es dann für die Schüler für einen Nachmittag wieder Spiel und Spaß. Alleine in Dornbirn jagten vergangene Woche rund 400 Schüler dem Ball nach.

Nach dem Eintreffen der zahlreichen Volkschul-Teams aus ganz Dornbirn und auch aus Götzis erhielten die Mannschaften alle einen eigenen Coach, wobei sich auch in diesem Jahr wieder die Spieler der AKA Vorarlberg zur Verfügung stellten. Anschließend ging es in den verschiedenen Gruppen auf dem Kleinfeld auf Torejagd. Obwohl die Burschen und Mädchen mit vollem Eifer bei der Sache waren, zählte am Ende nur der Spaß am Spielen. „Die Freude am Spielen und an der Bewegung stehen an diesem Tag im Mittelpunkt und deshalb führen wir an den Turniertagen auch keine Tabellen“, so Schulsport Referent Christoph Neyer. Am Ende gab es nur Sieger und jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille. MIMA