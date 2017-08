Nur noch vier Austro-Unis unter Top 500 im Shanghai-Ranking

Uni Wien schaffte es in die Gruppe mit den Rängen 151-200 - © APA

Erneut dominieren beim Shanghai Academic Ranking of World Universities US- und britische Unis: Die Top-10 setzen sich rein aus Hochschulen aus diesen beiden Ländern zusammen. Mit der Uni Wien und der Uni Innsbruck schafften es heuer zwei heimische Hochschulen in die Gruppe mit den Rängen 151-200. Nur zwei weitere Austro-Unis finden sich unter den Top-500. Das ist eine weniger als im Vorjahr.