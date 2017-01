Nur für den Gegner geht es um viel

Für die Zeller Eisbären, die noch zwei Spiele ausständig haben, geht es noch um sehr viel. In der Tabelle ist ihr Rang für die Qualifikationsrunde noch nicht einzementiert. Die Pinzgauer können sich sowohl noch hocharbeiten, als sich aber auch noch verschlechtern. Damit wartet auf den EHC eine schwere Partie. Lustenaus Rang vier ist gesichert, doch trotzdem wollen die Löwen ihr bestes Eishockey zeigen und sehen das Spiel als wichtige Vorbereitung für die bevorstehende Meisterrunde.

Das Team des EHC Alge Elastic Lustenau konnte das vor der Saison gesetzte Primär-Ziel, sich für die Meisterrunde zu qualifizieren, am vergangenen Samstag mit dem Sieg gegen Fassa erreichen. Zudem sind sie nach dem Grunddurchgang das bestplatziere österreichische Team. Doch die Lustenauer sind weiterhin hungrig und möchten sich in der bevorstehenden Meisterrunde von ihrer besten Seite präsentieren. Um den Spielfluss und die Spannung zu halten gehen sie am Dienstag mit vollem Einsatz in das Spiel gegen den EK Zell am See.

Die Zeller Eisbären hatten bisher eine sehr durchwachsende Meisterschaft. So konnten sie einerseits Siege gegen starke Teams wie Feldkirch oder Neumarkt einfahren, ließen aber in Spielen, in denen sie als Favorit galten, wichtige Punkte liegen. So rangieren die Eisbären derzeit auf Rang 11 der Tabelle und können sich in den zwei ausstehenden Partien (Dienstag Lustenau – Samstag Feldkirch) in der Tabelle noch verbessern aber im Falle von Niederlagen auch noch überholt werden.

Lustenaus Team interessieren diese Spekulationen nicht. „Wir fahren nach Zell am See um Punkte mit ins Ländle mitzunehmen. Die Jungs sollen mit viel Spaß aber auch dem notwendigen Ernst in die Partie gehen. Die Spannung und der Spielfluss für die bevorstehende Meisterrunde sollen damit aufrecht gehalten werden. Die Zeller verfügen über eine sehr starke Mannschaft und sind im Verlauf der bisherigen Meisterschaft unter ihrem Wert geschlagen worden. Ich denke, dass sie in der Qualifikationsrunde eine wichtige Rolle spielen werden,“ so Coach Gerald Ressmann.

EK Zell am See : EHC Alge Elastic Lustenau

Dienstag, 17. Februar 2017, 19.30 Uhr, Eisbären-Arena Zell am See

Schiedsrichter: Miha Bajt, Borut Lesniak, Christoph Bärnthaler, Daniel Holzer