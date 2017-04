Nur Fliegen ist schöner – Über Wasser ohne Schein

“Flyer” so lautet der Name dieses rund Einhundert Kilogramm schweren Objekts, das die Firma Kitty Hawk bereits ab Ende 2017 in den Verkauf bringen will. Kürzlich fand nach Firmenangaben in Nordkalifornien der erste öffentliche Jungfernflug statt. Das besondere an diesem Flieger ist, dass er auch ohne Führerschein und meist schon nach einer kurzen Einführung zum Abheben bereitsteht. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass der Flieger dann auch nur in den USA und über einer Wasserfläche geflogen werden darf. Allerdings könnte dieses Fluggerät durchaus interessant für den Fun-Sport-Sektor sein.

An der Kreation ist unter anderem auch der Google-Mitbegründer Larry Page beteiligt. Einen Preis für den “Flyer”, der von acht Rotoren angetrieben wird, gab die Firma Kitty Hawk allerdings noch nicht bekannt.

(Reuters)