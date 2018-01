Nur eine kennt die Melodie: "Cinderella" an der Staatsoper

Die Melodien fliegen Cinderella nur so zu - so aufdringlich manchmal, dass sie sie verscheuchen muss, um sich zu konzentrieren. Und letztlich führen sie das Mädchen mit seinem Prinzen zusammen. In der Staatsopern-Dependance Walfischgasse hat heute, Sonntag, die Kinderopern-Version von "Cinderella" der zwölfjährigen Komponistin Alma Deutscher ihre bejubelte Premiere gefeiert.

Es ist ein Märchen, das auch musikalisch aus der Zeit gefallen ist. Die junge Komponistin – die Arbeit an der Oper begann sie im Alter von acht Jahren – beherrscht das klassische Melodienhandwerk mit Wendigkeit, Geschick und Eifer, die Harmonien begleiten und inspirieren sie ebenso wie die von ihr erdachte Protagonistin. Bereits Ende 2016 war “Cinderella” in Wien zu sehen – damals im Casino Baumgarten und in voller Länge. Für die Studiobühne der Staatsoper hat Alma Deutscher das Werk um fast die Hälfte gekürzt. Eine richtige Kinderoper ist trotzdem nicht daraus geworden.

Denn obwohl es das Märchen von Aschenputtel ist, obwohl die musikalische Sprache zugänglich und traditionell ist, obwohl die Komponistin selbst ein Kind ist: Ihre “Cinderella” verlangt den jungen Zuhörern durchaus große Konzentration ab. Das liegt zum einen an einer Musik, die zwar in ihren einzelnen Elementen romantisch und eingängig ist, in der Gesamtstruktur des Werks aber ein verwobenes Spiel mit Motiven betreibt, das sich aus dem Plot kaum erschließt. Vor allem aber liegt es an der schlechten Textverständlichkeit, die weite Teile des Librettos mangels Übertitel einfach zum Verschwinden bringt.

Die Herausforderung der Walfischgasse ist ja stets, dass das hinter dem Publikum angesiedelte Orchester sich zu den Sängern auf der Bühne hinspielen muss und damit den Zuschauerraum leicht akustisch zudeckt. Zusätzlich hat man in fast allen Rollen auf Darsteller gesetzt, deren Akzent in der deutschen Artikulation ungeübte Ohren durchaus auf die Verständnisprobe stellt.

Die Handlung über die im Opernhaus ihrer Stiefmutter aufwachsenden Cinderella, die eine begnadete Komponistin und Sängerin ist und bei einem Maskenball am Hof den dichtenden Prinzen mit einem Lied zu seiner Lyrik bezaubert, ist natürlich dennoch gut nachvollziehbar – und die Kinder im Publikum fiebern bei der von einer Melodie geleiteten Suche des Prinzen nach seiner Holden auch kräftig – und tatkräftig – mit.

Regisseurin Birgit Kajtna hat die optisch zwischen Realität und Märchen changierende Bühne liebevoll eingerichtet, Bryony Dwyer gibt die sympathische, für ihren Sopran durchaus herausfordernde Cinderella, als überkandidelte Stiefschwestern sind Caroline Wenborne und Ulrike Helzel unterwegs. Zur Riege der durchwegs reichlich schablonenhaften Charaktere gehörte außerdem Simina Ivan als fiese Stiefmutter, Bongiwe Nakani als entzückende Fee mit Grüffelo-Beinen, Pavel Kolgatin als verträumter Prinz, Dan Paul Dumitrescu als König und Rafael Fingerlos als Minister. Einen kurzen Auftritt absolvierte auch Alma Deutscher selbst mit ihrer makellos gespielten Violine. Für sie sowie die ganze Cinderella-Belegschaft gab es großen Beifall.